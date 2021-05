Flatté, voire tenté. Alors que son nom circule du côté de la Roma en tant que possible renfort, Granit Xhaka ne dissimule pas sa fierté d'être considéré par José Mourinho "himself". «Bien sûr, j'ai lu [concernant l'intérêt de Mourinho]. Mais maintenant, je suis concentré à 100% sur l'équipe nationale ici », a glissé le joueur des Gunners au média Blick alors qu'il se prépare pour l'Euro 2020 avec la Suisse. "C'est plus important qu'Arsenal ou les rumeurs en ce moment. J'ai encore deux ans sur mon contrat à Londres et Arsenal ils savent ce qu'ils ont en moi. Quand viendra le temps de parler d'un transfert, je serai là."

Mourinho rend fier Xhaka

"Pour être honnête, je n'ai pas entendu ce que Mourinho a dit de moi. Mais cela vous rend fier. Tout le monde connaît Mourinho, sait ce qu'il a accompli. Mourinho sait gagner des titres. Vous pouvez maintenant voir quel travail j'ai fait ces dernières années", a-t-il ajouté. Le milieu de terrain suisse pourrait être amené à changer d'horizon cet été. Il ne lui reste que deux ans sur son bail et il n'y a eu aucune négociation avec les Gunners pour le conserver. L’intérêt de Mourinho est donc forcément bienvenu.