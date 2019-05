Mercato AS Rome: De Rossi quittera le club en fin de saison 

Daniele De Rossi (35 ans) ne jouera plus pour l'AS Rome la saison prochaine. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, la Louve a annoncé le départ de son capitaine après le dernier match de la saison, en Serie A, le 26 mai, entre Rome et Parme.

Quasiment 18 ans après qu'il a fait ses débuts pour l'#ASRoma (c'était contre Anderlecht)...



... Daniele De Rossi, 35 ans, capitaine, portera le maillot giallorosso une dernière fois à la maison, lors de la dernière journée de Serie A, contre Parme.



C'est la fin d'une ère. — AS Roma FRA (@ASRomaFRA) May 14, 2019

La Roma précise néanmoins que l'international italien ne prendra pas sa retraite à l'issue de la saison et continuera sa carrière. Pour l'instant, aucune destination n'a encore été évoquée.

Arrivé chez la Louve en 2001, à l'âge de 17 ans, De Rossi a remporté 2 Coupes d'Italie (2007, 2008) ainsi qu'une Supercoupe (2007).

De Rossi toujours là pour la Roma !