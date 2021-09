Marko Arnautovic, retour en Europe

Cet été, Bologne a réalisé un très bon coup sur le marché des transferts. En plus de Musa Barrow qui a été acheté 14,5 millions d'euros, le club italien a fait une autre très belle acquisition sur le marché des transferts pour renforcer son attaque : Marko Arnautovic. Il est arrivé en provenance de Shanghai contre 3 millions d'euros. Une très belle affaire. Après deux saisons en Asie, l'Autrichien est de retour en Europe.

Et il a déjà prouvé qu'il n'avait rien perdu de son sens du but. Lors de la première journée, le natif de Vienne a marqué pour participer à la victoire de son nouveau club sur la Salernitana (3-2). Le troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection autrichienne a parfaitement réussi ses débuts en Serie A. Ou plutôt, son deuxième passage en Italie. On a tendance à l'oublier mais dans sa carrière sinueuse, le joueur réputé pour son fort caractère est déjà passé dans la botte...

Autant de trophées que de matchs joués avec l'Inter Milan



Formé à Twente, Marko Arnautovic s'est révélé lors de la saison 2008-2009. Il a été impliqué sur 18 buts en 28 matchs d'Eredivisie. Ce rendement lui a permis de rejoindre l'Inter Milan sous la forme d'un prêt. Mais au stade Giuseppe-Meazza, tout n'a pas été rose pour celui qui a même été relégué en Primavera. Le joueur de 20 ans n'a pas réussi à gagner la confiance de José Mourinho. Mais son nom restera éternellement lié au triplé des Nerazzurri. A son palmarès, on retrouve un Scudetto, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Trois trophées, c'est autant que son nombre de matchs avec l'Inter Milan.

Son prêt s'est terminé avec trois petites apparitions en Serie A pour un total de 55 minutes. Après des expériences réussies au Werder Brême, à Stoke City et à West Ham, l'international autrichien aux 94 sélections a prouvé au plus haut niveau du football européen. En Premier League, il a notamment été impliqué sur 80 buts en 184 matchs. Cette efficacité a souvent été mise de côté au profit de son mauvais caractère. Après deux saisons en Chine et une deuxième participation consécutive à la phase finale de l'Euro, Marko Arnautovic a l'occasion de prouver qu'il a mûri mais il a surtout l'opportunité de s'imposer en Italie. S'il y arrive, Bologne aura réalisé un grand coup sur le marché des transferts. Et tout le monde se souviendra de son passage en Italie.