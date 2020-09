Gianluigi Donnarumma a débuté la Serie A 2020-21 sans encaisser de but contre Bologne avec l'AC Milan (2-0).

Toutefois, son contrat expire en juin 2021 et il n'a pas encore prolongé avec le club lombard. Paolo Maldini a commenté ce dossier.

Milan a le temps, explique Maldini

"Donnarumma a 21 ans et est un leader absolu", a déclaré Maldini à Sky Sport Italia. C’est la réalité. Il a disputé 220 matchs avec Milan à son âge, c’est absolument rare. Plus il avance, plus il devient un leader", a expliqué le légendaire italien.

"Il faut essayer, ça peut arriver dans une semaine, 10 jours, 20 jours, on n'est pas pressé. Nous sommes dans cette situation maintenant, nous le savons, donc 10 ou 15 jours de plus ne changeront rien" a indiqué Maldini au sujet d'une possible prolongation de son gardien.