Maignan fait déjà forte impression à Milan

Après une saison très aboutie en Ligue 1, couronnée par le titre de champion de France avec le LOSC, Mike Maignan a fait le grand saut en s'engageant avec l'AC Milan. Le gardien international français a rendu une première copie très encourageante face à la Sampdoria de Gênes (0-1). Stefano Pioli, son entraîneur, a apprécié.

"Un gardien disponible, volontaire et très fort"

"Il s'intègre très bien. J'aime sa mentalité et son envie d'apprendre, s'est enthousiasmé le technicien italien devant le presse. Il tenait à faire un bon match pour sa première. J'apprécie beaucoup sa capacité à alterner le jeu court et le jeu long. Cela donne une nouvelle possibilité de jeu si l'adversaire vient nous chercher haut. Il doit être lucide et capable de trouver les bonnes solutions en fonction des moments d'un match. Aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié ses choix. Je suis content de sa manière de travailler. C'est un gardien disponible, curieux, volontaire et très fort", a conclu Pioli.

