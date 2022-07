Après Sadio Mané, Liverpool pourrait-il voir partir cet été Roberto Firmino ? L'hypothèse a nourri les rumeurs ces derniers temps et l'intéressé a été interrogé sur le sujet, à l'issue de la victoire des siens face à Manchester City lors de la 100eme édition du Community Shield.



« J'aime cette équipe, cette ville et les supporters. Je suis là. Je veux rester, bien sûr », a confié l'attaquant brésilien de 30 ans, interrogé samedi soir par TNT Sports Brasil, et cité par The Mirror.

Darwin a marqué des points

Arrivé chez les Reds en 2015 en provenance d'Hoffenheim, Firmino doit aujourd'hui faire à face à une solide concurrence malgré le départ de Mané au Bayern Munich.



Celui à qui on prête un avenir probable à la Juventus est challengé à Liverpool par Diogo Jota, Luis Diaz et Darwin Nunez. Ce dernier a marqué samedi et provoqué un penalty face aux Cityzens (3-1).