Depuis son départ de Nice à l’été 2017, il n’avait jamais autant joué. Alors qu’il reste encore quatre journées à disputer en Italie avant la fin de la première partie de saison, Dalbert Henrique, prêté à la Fiorentina, a déjà été titularisé à 13 reprises en Serie A. Soit presque autant que lors des deux dernières saisons pour celui qui était devenu, en rejoignant l’Inter pour 20 millions d’euros en août 2017, le joueur le plus cher vendu par le club azuréen dans son histoire.



Mais l’aventure milanaise s’est révélée particulièrement difficile pour l’arrière gauche brésilien, qui n’entrait pas dans les plans de Luciano Spaletti. Ni dans ceux de son successeur à l’intersaison : Antonio Conte, qui avait fait de Cristiano Biraghi sa priorité à ce poste. "C’est la vie. Le coach a décidé qu’il n’aurait pas besoin de moi, et j’avais besoin de jouer. Et la Fiorentina est le meilleur choix que j’aurais pu faire", confie aujourd’hui au Corriere dello Sport celui qu’on annonçait de retour en Ligue 1. "L’Inter n’est pas invincible"

Et ce même si le club florentin, qui a perdu Franck Ribéry, opéré d'une cheville, peine en championnat, avec une série de quatre défaites consécutives et une 13e place au classement. Ce qui place forcément l’entraîneur, Vincenzo Montella, dans une position délicate, avant de recevoir le leader intériste dimanche soir (20h45). "On veut se battre et gagner pour Montella, qui est un grand entraîneur et un grand homme", jure Dalbert, qui attend avec impatience ses retrouvailles avec le club auquel il appartient, et cette équipe qui, en dépit de ses sept matches gagnés en autant de déplacements, n’est "pas invincible".



"Même s’ils seront remontés après leur élimination en Ligue des champions, et qu’ils ne sont pas premiers du classement par hasard. Lautaro et Lukaku sont de vrais phénomènes. Ce sera aussi à moi d'essayer de les contenir. Attention à ne pas négliger non plus Brozovic, que je connais très bien et qui peut aussi peut faire la différence", annonce celui qui connait mieux que quiconque l’effectif lombard. Mais ne comptez par sur lui pour ne pas célébrer un éventuel but face au club avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023 : "C'est une question de respect envers la Fiorentina, qui a cru en moi, et les fans, qui m'ont toujours soutenu".