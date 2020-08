Ligue 1 : Glik quitte Monaco pour rejoindre Benevento

Un renfort pour Filippo Inzaghi



L’AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert de Kamil Glik. Arrivé lors de l’été 2016, le défenseur central a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, sous le maillot Rouge et Blanc.



, un championnat qu'il avait connu en évoluant sous le maillot de Palerme (2010-2011), avant de rejoindre Bari (2011) puis le Torino (2011-2016). Ce mardi, l'AS Monaco a officialisé le départ du Polonais.. Arrivé en provenance du Torino FC lors de l’été 2016, le défenseur central aux 73 sélections avec la Pologne a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot Rouge et Blanc.Joueur cadre de l’équipe ces dernières années, nommé capitaine la saison passée, Kamil Glik fut, avec 53 apparitions cette saison-là, un des acteurs majeurs du titre de champion 2016-17 et de la merveilleuse épopée européenne (demi-finale de Ligue des Champions). L’ensemble du Club le remercie pour toutes ces années et lui souhaite le meilleur pour la suite !", peut-on lire sur le site officiel de l'AS Monaco.Champion de France en 2017 avec l'AS Monaco, Glik s'est donc engagé en faveur de Benevento, récent promu en Serie A sous la direction de Filippo Inzaghi, l'ancien attaquant de l'AC Milan.