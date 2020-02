Les mots forts de Blaise Matuidi au sujet d'Adrien Rabiot (Juventus)

Arrivé l'été dernier dans une certaine confusion après son litige avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot prend ses marques à la Juventus. Le milieu international français a longtemps dû ronger son frein, mais il a progressivement intégré la rotation instaurée par Maurizio Sarri. Et pour Blaise Matuidi, cette récompense est tout à fait méritée. Le champion du monde, qui a vu éclore Rabiot à Paris, ne pense que du bien de son compatriote.

Matuidi encense Rabiot : "Je pense pouvoir mieux le cerner que ceux qui se contentent de le voir à travers l'écran..."

"Il est là pour aider l’équipe, apporter des solutions et franchir un cap, a expliqué Blaise Matuidi au sujet d'Adrien Rabiot dans des propos accordés au journal Le Figaro. Il le fait à merveille. C’est un plus d’avoir des joueurs de ce niveau dans le groupe. Quand tu as autant d’objectifs comme la Juve, tu ne peux pas te contenter d’un groupe restreint. D’où la concurrence accrue à tous les postes. Moi je le connais et je le vois tous les jours, donc je pense pouvoir mieux le cerner que ceux qui se contentent de le voir à travers l’écran. C’est un garçon réservé mais ouvert et j’ajouterais qu’il est positif et travailleur".