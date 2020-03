Gardien



Défenseurs

Une surprise pour commencer le onze-type de la saison de Serie A. Marco Silvestri a étonné cette saison et joue un rôle important dans la bonne saison de l'Hellas Vérone.Le gardien de 25 ans a su faire la différence cette saison avec déjà neuf clean-sheets et plus d'arrêts que les autres gardiens du haut de tableau.

Très solide défensivement, l'Inter a notamment pu compter sur la régularité de Stefan de Vrij. Après avoir manqué les deux premières journées, le Néerlandais n'a plus raté la moindre minute de jeu. Une présence qui permet au club lombard d'avoir encaissé moins d'un but par match et d'être la meilleure défense du championnat avec la Juventus. Du côté de la Vieille Dame, c'est un autre Néerlandais qui a brillé : Matthijs de Ligt.

Arrivé cet été de l'Ajax Amsterdam, le jeune défenseur a été projeté sur le devant de la scène avec la blessure Giorgio Chiellini. Critiqué à ses débuts, le vainqueur du dernier trophée Kopa est désormais indiscutable. Toujours en course pour le titre, la Lazio peut compter sur Francesco Acerbi en défense. L'Italien a été titularisé lors des 24 premières journées. Son but dans le derby romain a évité une défaite et permet à la formation de Simone Inzaghi d'être toujours invaincue depuis fin septembre.

Milieux

Le deuxième meilleur buteur de l'AC Milan cette saison est un défenseur : Theo Hernandez. De quoi lui offrir un rôle un peu plus avancé dans l'équipe-type de la Serie A. Le latéral gauche français a déjà marqué cinq fois dans une saison délicate pour la formation qui a enregistré le retour de Zlatan Ibrahimovic. Marcelo Brozovic est l'homme à tout faire au milieu de terrain du voisin interiste. Infatigable, le Croate couvre beaucoup de terrain et touche énormément de ballons autant à la récupération qu'à la distribution.

A la création, la Lazio peut compter sur Luis Alberto. L'Espagnol a déjà délivré 13 passes décisives cette saison. Buteur à quatre reprises, il a été important dans l'excellent automne laziale. Sur le côté droit, Domenico Berardi s'est révélé. Le joueur formé à la Juventus Turin a été impliqué sur 14 buts avec Sassuolo. Aucun joueur de 25 ans ou moins n'a fait mieux cette saison en Italie.

Attaquants

Devant forcément, place à Ciro Immobile. Le trentenaire de la Lazio, 27 buts en 26 matchs, est innarêtable avec le club romain et a été impliqué sur 56% des buts de la deuxième meilleure attaque du championnat.

Derrière... l'Atalanta Bergame qui a la meilleure attaque. Avec 70 buts marqués, la formation de Gian Piero Gasperini propose un jeu spectaculaire qui pourrait profiter à Josip Iliccic. Mais on lui préfère Cristiano Ronaldo, impressionnant de régularité au coeur de l'hiver avec les Bianconeri. Ses onze titularisations consécutives en marquant pour atteindre les 21 buts ne lui ont pas encore permis de rivaliser avec les 27 réalisations en 26 matchs joués de Ciro Immobile. Mais le Portugais est de même le deuxième meilleur buteur de Calcio.

L'équipe type : Silvestri - De Ligt, De Vrij, Acerbi - Theo, Brozovic, Luis Alberto, Berardi - Ronaldo, Immobile