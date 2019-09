Le tweet dérangeant du Hellas Vérone après les insultes sur Kessie

Lors du match contre l'AC Milan ce dimanche soir (0-1), les supporters du Hellas Vérone ne se sont pas montrés à leur avantage.

Des insultes à Gianluigi Donnarumma et des bruits étranges à l'encontre de Franck Kessie ont été entendus durant la rencontre. Et le club de publier un tweet polémique sur son compte officiel. "Les "buuu" pour Kessie ? Les insultes à Donnarumma ? Peut-être que quelqu'un a été étourdi par les décibels des supporters jaune et bleu. Qu'avons nous entendu ?", peut-on lire.

Des propos qui vont faire polémique après les chants racistes à l'encontre de Romelu Lukaku. D'autant plus que les ultras du Hellas Vérone ont des antécédents en matière de racisme.