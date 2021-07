Le prix de Lukaku connu

En proie à des difficultés financières, l’Inter Milan, champion d'Italie, est disposé à faire pas mal de sacrifices, comme de laisser partir son buteur star, Romelu Lukaku. Le laisser partir, oui, mais pas à n’importe quel prix. Après avoir cédé Achraf Hakimi au PSG pour 65M€, le club lombard est encore plus gourmand pour sa star belge.

Lukaku vaut son pesant d'or

Ainsi, et d'après une indiscrétion signée du journal italien Tuttosport, l'Inter serait heureux de pouvoir récupérer la bagatelle de 120M€, en cas de cession de son Diable Rouge. Une vente qui serait la plus chère de l'histoire de la formation italienne, si jamais elle venait à se réaliser, ce qui n'est pas certain dans le contexte et le marchés actuels. En effet, seules des formations de Premier League peuvent s'aligner sur un tel prix pour l'ancien joueur de Chelsea et de Manchester United.