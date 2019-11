Le président Aurelio De Laurentiis (Naples) va sanctionner les joueurs frondeurs

Mécontent du début de saison de son équipe, Aurelio De Laurentiis avait décidé, au début du mois de novembre, de punir ses joueurs, en leur imposant une semaine de « ritiro », soit une semaine de mise au vert tous ensemble. Mais certains cadres, en désaccord avec les méthodes employées, avaient profité d’une fin de match, contre le Genoa (0-0), pour rentrer chez eux. Des actes qui ont passablement énervé De Laurentiis, qui serait d’ailleurs prêt à vendre tous ses joueurs « rebelles ».

Une amende pouvant atteindre 25% du salaire des joueurs

Selon La Gazzetta dello Sport, le président du Napoli aurait gelé le versement des salaires du mois d’octobre, et autorisé l’envoi de courriers recommandés pour lancer une procédure d’arbitrage. De Laurentiis espère être indemnisé suite à la grève de certains cadres de l’équipe. Les sanctions financières pourraient atteindre jusqu’à 25% du salaire mensuel brut des joueurs.

Pour Allan, une retenue de 50% sur son salaire

Présenté comme l’un des opposants aux mesures de son président, le milieu de terrain Allan pourrait, lui, voir son salaire ponctionné à hauteur de 50%, soit près de 200 000 euros. Aurelio De Laurentiis lui reproche une violente altercation avec son fils, mais aussi vice-président du Napoli, Edo. Mais ce n’est pas tout, le Brésilien a été placé, selon La Gazzetta, sur la liste des joueurs transférables, comme ses coéquipiers Lorenzo Insigne et Kalidou Koulibaly. En fin de contrat avec le club italien en juin prochain, José Callejon et Dries Mertens sont, eux aussi, poussés vers la sortie. Une ambiance tendue règne donc à Naples. Ce mercredi, les hommes de Carlo Ancelotti tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, contre Liverpool.