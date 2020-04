Le nouveau lieu de confinement de Cristiano Ronaldo (Juventus)

Cristiano Ronaldo a changé de lieu de confinement. La superstar de la Juventus Turin n'avait pas choisi de rester en Italie, préférant se rendre dans un premier temps au Portugal pour être aux côtés de sa maman, qui avait des problèmes de santé. Depuis le début de la mesure dans son pays, CR7 était ensuite parti s'installer sur son île de Madère à Funchal, d'où il est originaire.

Ronaldo ne laisse rien au hasard pour revenir au top

Mais Cristiano Ronaldo a finalement décidé de poursuivre cette période si spéciale dans une autre commune de la petite île de l'Atlantique, à Caniçal. Le Jornal de Madeira a indiqué ce jeudi que CR7 avait loué une villa splendide dans cette province située à l'Est de l'île. Objectif - toujours selon le média local : parfaire sa condition physique. La résidence compte en effet une salle de sport et une piscine notamment, en plus d'une salle de jeu. Toujours aussi méticuleux sur son hygiène de vie, Cristiano Ronaldo a bien l'intention de ne rien laisser au hasard pour entretenir son corps d'ici à ce que le football reprenne ses droits. Son retour à Turin est prévu après les fêtes de Pâques, le 13 avril.