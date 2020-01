Le meilleur buteur du Milan est… un défenseur

En seulement quelques mois, Theo Hernandez est déjà devenu une idole de San Siro. Recruté pour 20 millions d’euros au Real Madrid, l’arrière gauche tricolore de 22 ans, petit frère de Lucas, en vaut déjà au moins le double selon la Gazzetta dello Sport. Et ce grâce à six premiers mois époustouflants de celui qui est tout simplement, avec cinq réalisations en championnat, le meilleur buteur du Milan. Certes, le club lombard ne possède que la 16e attaque de Serie A, mais rares sont les défenseurs à afficher de telles statistiques.



"Je pense qu'il peut devenir un des meilleurs au monde à son poste", reconnaît son entraîneur Stefano Pioli, littéralement bluffé par le natif de Marseille. Et si celui qui a remplacé Marco Giampolo en cours de saison n’a "rien à dire" sur une éventuelle sélection de son joueur en équipe de France ("J’ai déjà du mal à choisir mes joueurs"), il reconnaît tout de même que "s’il continue comme ça, il est impossible qu'il passe inaperçu." Surtout qu’il connaît bien le maillot bleu, lui qui été international U18, U19 puis U20, avant de commettre ce qu’il décrit comme "une erreur de jeunesse" en refusant une sélection avec les Espoirs en 2017.

Bientôt chez les Bleus ?

"On va dire qu’on ne m'avait pas poussé à y aller, que certaines personnes espéraient peut-être que je choisisse l'Espagne. Mais j'ai fait une connerie. C'est de l'histoire ancienne maintenant. J'ai grandi, mûri, et si la France me rappelle, je serai enchanté d'y aller !", racontait-il ainsi à L’Equipe, lui qui espère bientôt son imiter son champion du monde de frère, et rejoindre à son tour l’équipe de France : "Sa réussite avec les Bleus a encore renforcé ce choix. Je suis tellement fier de le voir champion du monde."



Un grand frère, aujourd’hui au Bayern Munich, avec il partage une envie et une grinta qui ont conquis les tifosi rossoneri. Qui peuvent être rassurés, à en croire l’agent du très convoité Theo. "Il va rester, et Milan est le bon endroit pour lui. Theo a besoin de grandir et il est maintenant dans l'équipe idéale pour le faire", a ainsi confié Manuel Garcia Quilon au Corriere della Sera.