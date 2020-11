L'AS Rome, l'outsider qui ne s'annonce pas

Dans le duel à distance qui est livré par l'AC Milan, la Juventus, l'Inter ou Naples, l'AS Rome a plus qu'un rôle d'arbitre à jouer. Dans le top 6 de la Serie A ces huit dernières années, le club romain a une régularité qui parle pour lui. Avec une seule défaite, concédée sur tapis vert, en huit matchs, les Giallorossi ont bien commencé la saison. Ils semblent partis pour remettre ça, pourtant, dans la course au titre, personne ne se soucie d'eux. Et cela s'explique certainement par l'incapacité de la Louve à rivaliser avec ses concurrents directs. Contre les équipes italiennes qui disputent une coupe d'Europe cette saison, le bilan de Paulo Fonseca avec la Roma est de trois victoires, six nuls et cinq défaites en championnat. Cette moyenne de 1,07 point pris par match contre le top 6 est trop basse pour espérer rivaliser avec les ogres du football transalpin. Elle pénalise les 2,29 points pris en moyenne à chaque match contre ses autres adversaires en Serie A. Ce déplacement dominical à Naples sera donc un vrai test pour jauger les ambitions romaines. C'est à l'issue de ce week-end que l'on pourra savoir si les coéquipiers d'Edin Dzeko méritent le titre honorifique d'équipe du moment. Henrikh Mkhitaryan, l'homme en forme de la Roma

En cas de victoire au San Paolo, les hommes de Paulo Fonseca pourrait enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat et envoyer un message à la concurrence. Depuis la défaite inaugurale concédée sur tapis vert face à l'Hellas Vérone (3-0), la Roma n'a plus perdu. Ni en Serie A, ni en Ligue Europa. Les automatismes trouvés dans le 3-4-2-1 et la forme actuelle d'Henrikh Mkhitaryan y sont pour beaucoup. Ce dispositif atypique a déjà embêté les plus gros, notamment la Juventus Turin qui a été tenue en échec durant l'automne, alors que l'ancien joueur d'Arsenal a déjà été impliqué sur neuf buts. Seul Zlatan Ibrahimovic a été plus décisif que l'Arménien cette saison. La preuve que depuis la reprise, l'AS Rome a le collectif et les individualités pour s'inviter dans la course aux places d'honneur. Pour symboliser cette force, Pedro s'est bien adapté dans un groupe qui mise sur la continuité. Chris Smalling, Jordan Veretout et surtout Edin Dzeko sont restés au stadio Olimpico pour aider la Louve à ambitionner mieux qu'un rôle d'arbitre dans la lutte pour le Scudetto.