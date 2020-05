"L'alcool était la faiblesse de Vidal"

Arturo Vidal a évolué aux côté de Giorgio Chiellini de 2011 à 2015 sous le maillot de la Juventus Turin. Si sur le terrain, le dévouement du chilien n'est pas à prouver, en dehors c'était une autre histoire à en croire le capitaine de la Vieille Dame. Dans son autobiographie Io, Giorgio, il a évoqué les problèmes de Vidal avec la boisson.

Vidal, un grand champion selon Chiellini

« Quelqu'un comme Vidal sortait parfois et buvait plus que ce qu’il aurait dû. Tout le monde le savait. On peut dire que l'alcool était un peu une faiblesse pour lui... Cependant, cela ne remet pas en question sa nature de champion, ou ses qualités humaines... Je crois que les faiblesses font partie de la nature humaine », a-t-il fait savoir.

Par la suite, il a illustré ses propos avec une anecdote qui montre le talent de Vidal au moment de rivaliser avec ses coéquipiers. « Je me souviens encore d'une tournée de pré-saison aux États-Unis. Nous étions à Miami, et la veille de notre dernière séance d'entraînement, nous avions eu quartier libre... Le lendemain matin, Arturo était introuvable. Il était au lit et il a dû être traîné à l'entraînement... Ce jour-là, après 10 minutes où Arturo avait toujours l'air ivre et n'a pas vu passer le ballon, il a fini par courir comme un fou et a battu tout le monde de 20 mètres... Que pouvez-vous dire à une personne qui motive autant l'équipe, de par sa nature de combattant et de grand champion ? »