L'AC Milan fait un don de 250 000 euros afin de lutter face au coronavirus

L'AC Milan a annoncé un don de 250 000 € pour soutenir des hôpitaux face à l'urgence du Coronavirus. Les Rossoneri ont communiqué leur soutien aux hôpitaux locaux et ont en outre remboursé tous les supporters qui avaient des billets pour le match contre le Genoa à San Siro le week-end dernier, alors que la rencontre s'est déroulée à huis clos. "L'AC Milan et la fondation de Milan ont décidé de faire un don de 250 000 € à AREU (l'Agence Régionale d'Urgence), une agence engagée dans la gestion des urgences sanitaires en Lombardie", indique le communiqué du club lombard.

#FondazioneMilan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, l’agenzia impegnata nell'assistere chi è stato colpito dal Covid-19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza! 👉🏻 https://t.co/qMpFngV6W9 pic.twitter.com/c0v0VUEG1e