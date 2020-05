La très belle initiative des grands clubs européens pour combattre le coronavirus

Le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan vont organiser la Coupe européenne de la Solidarité en 2021, un tournoi caritatif de prestige, afin de « récolter des fonds pour les services sanitaires » qui luttent contre le coronavirus, comme l'ont indiqué les trois géants continentaux ce mardi.

Des matches avec public

"Cet événement solidaire consistera en la célébration de trois matchs de football en 2021 dans les villes de Madrid, Munich et Milan. Les dates des rencontres dépendront du calendrier officiel et, dans tous les cas, elles se disputeront quand elles pourront être organisées avec la présence de public dans les tribunes'', peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid.

À noter que la rencontre entre le club merengue et l'Inter Milan aura lieu dans la Capitale espagnole. Inter Milan - Bayern Munich se jouera en Lombardie et Bayern Munich - Real Madrid est prévu en Bavière. Lors de chaque rencontre, le club hôte invitera le personnel soignant de la ville à venir assister au match. "Les trois clubs tiennent à exprimer à ces héros notre solidarité, notre respect et notre gratitude", lit-on encore sur le site du Real. Encore un très beau geste de la part du football.