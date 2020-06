La requête de Cristiano Ronaldo à Maurizio Sarri

En pleine bourre lors de la période qui avait précédé l’interruption des matches pour cause de coronavirus, Cristiano Ronaldo l’est beaucoup moins depuis la reprise des rencontres. En deux matches disputés avec la Vieille Dame, le Portugais n’est pas parvenu à trouver la faille. Pis, il a livré des copies très décevantes en Coupe d’Italie, symbolisant parfaitement les prestations manquées de son équipe. Un passage à vide auquel l’intéressé aurait trouvé la raison principale, à savoir son positionnement comme attaquant axial.

Le quintuple Ballon d’Or a en effet été aligné à la pointe d’une attaque à trois lors des deux matches de la Coppa. Paulo Dybala et Douglas Costa occupant, eux, les ailes. C’est le système qui a été adopté par l’entraineur Maurizio Sarri et ce fut un échec total. Tous les observateurs en Italie en ont convenu, au vu du famélique rendement offensif de la Vieille Dame.

Ronaldo n’est plus à l’aise comme numéro 9

Même s’il a déjà occupé ce poste par le passé, et en étant même très efficace, CR7 n’est plus disposé à évoluer comme avant-centre. L’ancienne star du Real Madrid veut avoir une liberté de mouvements, en se décalant sur les côtés quand il en ressent le besoin. C’est comme ça qu’il a d’ailleurs évolué la plupart du temps depuis son arrivée à Turin. Dans un système en 4-4-2, il s’était montré très à l’aise.

Selon La Gazzetta dello Sport, Ronaldo a signifié à Sarri qu’il voulait récupérer son ancien rôle. Il l’a même fait avant la rencontre face à Naples, mais l’expérimenté technicien ne l’a pas écouté. Et c’est ce qui a provoqué certaines crispations entre les deux hommes et aussi la sortie tapageuse de la sœur du joueur dans les médias. Le prochain match des Bianconeri, ça sera lundi contre Bologne. On saura alors si Sarri est prêt à donner satisfaction à son joueur vedette, où s’il est déterminé à mourir avec ses idées.