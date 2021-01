Pour le compte du dernier match de la 18e journée de Serie A, Milan est allé s'imposer sur le terrain de Cagliari (0-2) lundi, reprenant au passage 3 points d'avance sur l'Inter, lauréat de la Juve dimanche. Un succès signé d'un Z comme Zlatan, le Suédois ayant inscrit les deux buts du match. Si Ibrahimovic porte Milan, il ne devrait pas tarder à être épaulé par un autre vétéran de renom. En effet, le Croate Mario Mandzukic arrive en Lombardie et Zlatan a salué son arrivée d'une "punchline" dont il a le secret.

"Maintenant, nous serons deux pour effrayer les adversaires"

"Je suis content de son arrivée, maintenant nous serons deux pour faire peur à nos adversaires. Nous allons bien, nous sommes presque à la moitié du championnat et maintenant les matchs les plus difficiles commencent. Nous jouerons beaucoup de matchs, ce sera un calendrier très difficile, mais avec les arrivées de Mandzukic et Meité nous allons avoir plus de joueurs pour faire du turn-over et toujours maintenir une bonne condition physique", a tonné l'ancienne star du PSG en zone mixte au terme du match. On a hâte de voir ça.