La Juventus fait appel après son retrait de 15 points

La sanction prononcée par le tribunal de la Fédération Italienne de football a fait l'effet d'une bombe vendredi soir. En plein championnat et alors que la Juventus est encore en course pour le titre et la Ligue des Champions, la décision est lourde de conséquence avec un retrait de 15 points au classement. Des transferts surévalués sont reprochés à la Vielle Dame. Le parquet avait transmis de nouveaux éléments pour sanctionner la Juve.

Le club a lui tenu à réagir rapidement et regrette "la pénalité de 15 points au classement pour la Juventus à purger dans la saison de football en cours et la suspension temporaire du directeur sportif, Federico Cherubini, de 16 mois des activités au sein de la FIGC, avec une demande de prolongation au sein de l'UEFA et de la FIFA. Avec l'arrêt révoqué, la Cour d'appel fédérale avait rejeté la plainte déposée par le Parquet fédéral contre la décision du Tribunal national fédéral qui, à son tour, avait acquitté la Juventus et les autres personnes déférées pour l'absence de faute disciplinaire en rapport avec à l'appréciation des effets de certaines cessions de droits d'inscription des joueurs sur les bilans et la comptabilisation des plus-values. Le club attend la publication des motifs et annonce dès à présent le recours au Collège de Garantie du Sport en vertu du Code de Justice du Sport."