La Juve et Ronaldo commencent bien 2020, Milan et Zlatan calent, festival de l'Atalanta / Serie A (J18)

Opposé à la Sampdoria, le Milan de Zlatan Ibrahimovic, revenu au bercail cet hiver et entré en jeu à la 55e minute à la place de Piatek pour son grand retour en Europe, a souffert face à une Samp très volontaire et jouant ses coups à fond comme l'illustrait cette opportunité des visiteurs à la 50e minute, quand Gabbiadini profitait d'une passe involontaire de Bennacer pour aller buter sur Donnarumma. Le portier italien, au demeurant très bon, avait été bien aidé par le dégagement sur la ligne de Theo Hernandez sur cette action.

Milan pliait, mais ne rompait pas pour autant face à la maladresse des attaquants de la Samp. Les visiteurs s'exposaient, vers l'heure de jeu, à une tête de Zlatan manquant de puissance. Milan s'éveillait d'ailleurs depuis l'entrée du Suédois et de Rafael Leao, et s'offrait quelques opportunités issues d'une grosse domination émaillée cependant par des transmissions imprécises dans la dernière ou l'avant-dernière passe. 0-0, score final. Zlatan n'a pas suffi, mais son influence positive sur le jeu de son équipe a été indéniable. En attendant, c'est un troisième match sans marquer pour les Rossoneri.



La Juve de Cristiano Ronaldo commence bien 2020. Une année inaugurée par un triplé du Portugais. À 49e minute, Cr7 ouvrait le score. Sur une transmission latérale de Klavan vers Walukiewicz, l'ancien joueur du Real Madrid passait Olsen à droite dans la surface avant de croiser une frappe victorieuse. Ronaldo doublait la mise pour les siens sur un penalty obtenu par Dybala (67e). À dix minutes du terme, Higuain marquait le troisième but des siens, mais il était écrit que ce succès serait marqué de l'empreinte de Cr7 avec un triplé de l'attaquant lusitanien sur une frappe rasante suite à un excellent travail de Douglas Costa (82e) pour son 13e but en 15 matches cette saison. De quoi bien lancer son année et celle de la Vieille Dame. 4-0, la Juve annonce la couleur.



46 - L’Atalanta a inscrit 46 buts après 18 matches de Serie A cette saison, total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis la Juventus en … 1959/60. Spectacle. ⚡️#AtalantaParma pic.twitter.com/p3624B2egO

De son côté, l'Atalanta Bergame recevait Parme et n'a pas fait dans le détail avec un succès 5-0 sur des buts de Gomez (11e), Freuler (34e) et Gosens (44e) en première période et un doublé d'Ilicic dans le second acte (60e, 71e). Un nouveau festival offensif pour le club de Bergame, étonnant cette saison. L’Atalanta a d'ailleurs, comme le rappelle Opta