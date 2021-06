La confidence de Morata sur Cristiano Ronaldo

Alvaro Morata connaît Cristiano Ronaldo depuis que les deux hommes partageaient un vestiaire au Real Madrid et ils sont désormais coéquipiers à la Juventus, où leur relation n'a cessé de se développer. En discutant de leur relation et de leurs conversations, l'attaquant international espagnol a révélé à quel point Ronaldo était bien informé sur tous les sujets.

"Ronaldo est très cultivé"

"Je lui parle de tout, de choses que vous ne pouvez même pas imaginer", a déclaré Morata à Radio MARCA. "C'est un gars très cultivé qui partage beaucoup d'anecdotes. Je me souviens que, lors du dernier dîner d'équipe que nous avons eu, nous parlions de nourriture et de nutrition et il nous a dit quel était le record pour que quelqu'un ne mange pas. Personne n'en avait la moindre idée. Cela nous a surpris, mais il connaît toutes sortes de choses. Il aime lire et s'informer sur les choses." Un aspect de la personnalité de l'international portugais que peu de gens connaissent, même chez ses plus fidèles supporters.