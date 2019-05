Juventus: Un nouveau maillot "historique"

La Juventus a présenté son nouveau maillot pour la saison 2019-2020. Une chasuble quelque peu révolutionnaire puisque pour la première depuis 1903, il n'y aura pas de rayures.

Si le club turinois arborait, au tout début de son histoire, les couleurs roses (maillot) et noires (pantalon), les fameuses rayures blanches et noires ont ensuite pris le dessus pour ne plus jamais quitter le maillot bianconero.

Dans cette nouvelle mouture, la chasuble est donc séparée en deux parties, l'une blanche, l'autre noire, par une fine ligne rose rappelant la couleur originelle du club, en 1897. Reste à savoir si les supporters apprécieront l'innovation.