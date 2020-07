Buffon rend les choses simples selon son agent

Silvino Martina

Radio Kiss Kiss

À mon avis, il doit être entraîneur. Il comprend le football et a l'expérience pour gérer n'importe quel vestiaire", a-t-il affirmé. Du côté de la Juve ? "Pour moi, il le pourrait. La différence entre lui et les autres gardiens de but est qu'il simplifie tout. C'est un don de la nature qu'il a", a commenté Martina.

Gianluigi Buffon est une légende de la Juventus Turin.. Dans son communiqué, le club s'était montré très élogieux envers le portier italien. "Chacun d'entre nous espérait probablement, et savait au fond, que le fil qui nous unissait depuis tant d'années n'était pas destiné à se rompre. Il en sera ainsi. Nous l'avons donc écrit il y a un peu moins d'un an lorsque nous avons annoncé le retour de Gianluigi Buffon à la Juventus après un an en France. Ce fil ne se rompt donc pas seulement, mais il est encore renforcé. 2021 prend ainsi tout son sens, car 20 années rondes se seront écoulées depuis son arrivée en noir et blanc", pouvait-on lire., l'agent de Gianluigi Buffon, a parlé au micro deau sujet de l'ancien gardien du PSG, voyant pour lui un avenir possible sur un banc de touche en tant que coach.