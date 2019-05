De l'autre côté des Alpes, le débat qui anime les consultants consiste à savoir si la Juventus avait anticipé ou non le départ de Massimiliano Allegri, qui a choisi, en accord avec ses dirigeants, de ne pas honorer la dernière année de contrat dont il pouvait disposer. Pour certains, une formation du calibre de la Vieille Dame avait prévu le coup et a déjà des atouts dans sa manche à faire valoir, là où d'autres estiment que les Bianconeri se retrouvent un peu le bec dans l'eau, obligés de trouver un nouvel entraîneur dans l'urgence. Et cette thèse serait notamment accréditée par les récentes informations relayées par La Gazzetta dello Sport.

En effet, le profil le plus à même, en l'état, de s'asseoir sur le banc de touche piémontais, serait un certain Simone Inzaghi. L'ancien attaquant a réussi, depuis 2016 et son arrivée à la Lazio de Rome, à se tailler une solide réputation qui va grandissante. Au point que le directeur sportif de la Vieille Dame, Fabio Paratici, et Pavel Nedved, vice-président, militeraient largement en sa faveur en interne. Celui qui vient de remporter la Coupe d'Italie au détriment de l'Atalanta Bergame serait en parallèle en négociation avec son employeur, Claudio Lotito, pour prolonger au sein du club de la capitale.

Alors la Juve resterait attentive à l'avenir de Sinisa Mihajlovic notamment, un coach revenu à Bologne mais qui a multiplié, dans son cursus, les courtes expériences (Catane, Fiorentina, équipe nationale de Serbie, Sampdoria, AC Milan, Torino, Sporting Club Portugal). Pas de quoi se montrer particulièrement optimiste pour les Bianconeri si d'aventure ce technicien venait à être désigné. Mais la direction de la Juve a-t-elle seulement un large choix, les autres noms cités, Maurizio Sarri (Chelsea) et Mauricio Pochettino (Tottenham) apparaissant bien moins accessibles. Gare toutefois à ne pas écarter la piste menant à José Mourinho, pour lequel son agent Jorge Mendes pousserait avec force, alors que l'éventuel retour d'Antonio Conte n'a semble-t-il jamais été envisagé...



Allegri : "Je ne resterai pas coach très longtemps"