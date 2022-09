Massimiliano Allegri traverse une véritable tempête en ce moment. L’entraineur toscan n’a jamais été aussi contesté en tant qu’entraineur de la Juventus Turin. Et on ne peut pas dire que ça soit une surprise vu le rendement de ses troupes. Deux succès seulement en huit matchs officiels, c’est trop peu pour une équipe du standing de la Vieille Dame. Dimanche, face à Monza, la victoire sera impérative sous peine de s’enliser dans la crise

« Rabiot pèse toujours sur le jeu »

Le coach bianconero redoute ce rendez-vous face au promu. Car son équipe reste très diminuée. Paul Pogba se trouve toujours à l’infirmerie, et il y a été rejoint cette semaine par son compatriote Adrien Rabiot. Une défection très regrettable. "Le joueur qui me manque le plus ? C’est Rabiot. Beaucoup de gens le contestent, mais Rabiot fait 13-14 bonnes choses par match et sur le terrain il pèse toujours. Rabiot a la technique et le physique". Des propos qui ont de quoi réconforter le Français pendant sa période de rémission.



Ces derniers jours, Allegri a reçu le soutien de beaucoup de personnes en Italie. Fabio Capello et Luciano Moggi ont notamment pris sa défense en déclarant que ce n’était pas lui le souci à la Juve, mais la cascade de blessés qui touche cette formation.

L’intéressé acquiesce : « On avait pensé à la Juve d'une autre manière. Avec Rabiot-Paredes-Pogba au milieu de terrain et Locatelli comme premier remplaçant. Di Maria et Chiesa sur les flancs, Vlahovic en pointe. La Juve d'aujourd'hui est virtuelle. Je sais qu'il nous manque quelqu'un qui puisse inventer dans les trente derniers mètres, mais nous avons Pogba et Di Maria pour ça. Miretti est le mieux placé dans ce rôle parmi ceux qui sont là. Mais ce n'est pas Pogba. Nous avons des problèmes pour pousser sur les flancs. Je ne peux plus demander à des joueurs qui ont couru toute leur vie de continuer à le faire constamment. Si je demande à Cuadrado d'être un ailier, il peut toujours le faire très bien. Mais je ne peux plus lui demander de toujours jouer deux rôles ».