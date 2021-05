Réputés pour leurs exigences à l'entraînement, les préparateurs physiques de la Juventus Turin ont fait plusieurs victimes parmi les recrues turinoises. Et la dernière en date n'est autre qu'Adrien Rabiot. L'ancien Parisien éveille même des soupçons de dopage par rapport à sa récente et impressionnante transformation physique. Mais l'international français rassure, il s'agit surtout de travail acharné et d'une bonne hygiène de vie.

"Pas le moindre produit illicite"



"Je rassure tout le monde, je ne prends pas le moindre produit illicite ! Il est vrai que l’on me fait régulièrement remarquer que j’ai pris en masse musculaire, a ainsi admis le joueur tricolore dans des propos accordés à Billion Keys. C’est le fruit de la méthode de travail à la Juventus. Pourtant, je ne bosse pas spécifiquement plus que les autres joueurs en salle de musculation. Je pense que c’est davantage lié aux exercices effectués sur le terrain lors de la pré-saison et pendant la saison, ainsi qu’à une bonne hygiène de vie."



