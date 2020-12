On ne voit pas cela très souvent... Cristiano Ronaldo a raté un penalty face à l'Atalanta Bergame, manquant au passage l'occasion d'être le sauveur de son équipe, mercredi soir. Ronaldo n'a pas réussi à convertir quatre des 30 pénaltys qu'il a tirés pour les Bianconeri et a reçu les encouragements de son entraîneur, Andrea Pirlo, au terme du match.

"Ronaldo est un champion"

"Ce n'était pas un match facile mais il a bien joué", a déclaré Pirlo aux journalistes après la rencontre. "S'il avait marqué son penalty, certains jugements auraient changé. Il a fait ce qu'il avait à faire, il n'était peut-être pas aussi brillant que d'habitude, mais il est un champion et les champions manquent aussi les pénaltys." Avec ce nul concédé à l'Allianz Stadium, le rival de la Juventus dans la course au titre, l'AC Milan, a pu maintenir son avantage de quatre points sur les champions en titre alors que la Juve concédait son sixième match nul en 12 matches. Cela fait 36 ans que le club piémontais n'a pas signé un début de saison aussi mitigé, selon Opta. En effet, la Vieille Dame avait également fait match nul lors de six de ses 12 premiers matchs et avait terminé la saison 1984-85 à la sixième place. Pour rappel, le club turinois poursuit un 10e Scudetto consécutif cette saison.

"Cela fait trop de [nuls] pour notre classement", a d'ailleurs admis Pirlo "Mais aujourd'hui, on a fait un bon match, pas comme les autres matchs nuls avec d'autres équipes. Nous avons joué contre une équipe solide qui n'est plus une surprise en Italie comme en Europe. Nous avions de nombreuses opportunités et nous méritions de gagner", a encore rassuré le coach italien en conférence de presse.

La Juventus et Ronaldo ratent un gros coup contre l'Atalanta :