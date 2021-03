Juventus Turin : Nedved ferme la porte pour un départ de Ronaldo

La Juventus Turin ne parvient plus, cette saison, à faire ce qu'elle sait le mieux réaliser : enchaîner les succès. Sous la direction d'Andrea Pirlo, la Vieille Dame a connu une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto et est reléguée à 10 points de l'Inter Milan, leader de la Serie A. Ainsi, il est difficilement imaginable de la voir obtenir un 10ème titre consécutif sur le plan national et les questions ne cessent de germer pour le futur à court terme : l'ancien maestro italien sera-t-il sur le banc la saison prochaine, avec son contrat jusqu'au 30 juin 2022.



"Ronaldo est tout simplement intransférable"



Dans un entretien accordé à DAZN, Pavel Nedved, vice-président du club turinois, a pris la parole avec autorité afin d'évoquer des dossiers de première importance. "Pirlo est et sera l'entraîneur de la Juventus à 100%. Nous avons épousé un projet avec Andrea, sachant les difficultés qu'il y aurait. Nous voulions faire quelque chose de plus, mais nous n'avons pas réussi, les difficultés étaient prévues. Nous avons un nouvel entraîneur, avec un effectif très rajeuni. Nous sommes très calmes, sur le chemin que nous voulions et nous gardons ce cap", a assuré le Ballon d'Or 2003.

Alors que les rumeurs perdurent autour d'un possible départ de Cristiano Ronaldo - 36 ans - notamment dans l'optique d'un éventuel retour au Real Madrid, Nedved n'envisage pas un seul instant de voir le natif de Funchal quitter l'Italie et la Juve. "Ronaldo a un contrat avec la Juve, et celui-ci s’achèvera le 30 juin 2022. Il restera au club la saison prochaine, il est tout simplement intransférable", a jugé le dirigeant, moins ferme à propos de Paulo Dybala, souvent malmené par les blessures cette saison. "Sa présence nous garantit des buts et des solutions offensives. Il a encore un an de contrat, et je n’ai rien à ajouter à ce sujet", a commenté Nedved.