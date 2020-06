Beaucoup pensaient ne plus le revoir. Retourné en Argentine pendant le confinement pour se rapprocher de sa mère en raison de ses problèmes de santé, Gonzalo Higuain a entretenu le doute sur son retour à Turin. Selon certaines rumeurs venues d’Italie, il ne voulait pas rentrer, et une fin de carrière prématurée n’était même pas à exclure ! Mais il est finalement bien revenu, avec quelques kilos superflus qui n’ont pas manqué d’engendrer de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.



Surtout qu’au début du mois de juin, après deux semaines d’entraînement collectif, il a été victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite. De quoi manquer les trois premières rencontres de la Vieille Dame depuis la reprise, en Coupe d’Italie, lors de la finale demi-finale retour contre le Milan (0-0) et la défaite face à Naples en finale (0-0, 2 t.a.b. à 4), puis pour le grand retour de la Serie A lundi dernier, à Bologne (2-0). Mais l’attaquant de 32 ans est désormais bien rétabli, et se serait même montré particulièrement performant lors d’un match d’entraînement.

During today's training session, Gonzalo Higuain suffered a muscle strain on the posterior region of his right thigh. The tests performed at J⎮Medical have ruled out any lesions. His condition will be monitored in the coming days. pic.twitter.com/wG6ZlcY4oR