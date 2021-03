Juventus Turin : Benzema était proche de venir selon Marchisio

"Karim était sur le point de nous rejoindre"

une confession lors d'une interview avec "Cronache di Spogliatoio" sur Youtube au sujet d'un joueur qu'il a affronté durant sa carrière : Karim Benzema, devenu un véritable leader au Real Madrid. "C’est vrai, Benzema était proche de la Juventus, l’année où Ciro Ferrara était l’entraîneur (lors de la saison 2009-2010, ndlr). Il n’avait pas été bon au Real Madrid et les Merengues ont dû choisir entre le vendre lui ou Gonzalo Higuain. Ils ont fini par rester tous les deux et quelques années plus tard, Higuain est allé à Naples. Karim était sur le point de nous rejoindre à la Juve cette année-là, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Il y avait certainement une possibilité, cependant", a-t-il expliqué.



. Le Zenit Saint-Pétersbourg aura été son dernier club. Multiple vainqueur de la Serie A et finaliste de l'Euro 2012 avec l'Italie, le natif de Turin s'est distingué dans sa carrière par un style de jeu très sobre et élégant. Formé à la Juve, il a disputé 389 matchs avec l'équipe première entre 2006 et 2018, avant une pige d'une saison en Russie. Sous le maillot de la Vieille Dame, il a aussi participé à deux finales de Ligue des Champions, en 2015 face au Barça du trio Messi-Suarez-Neymar - perdue 3-1 ; puis deux ans plus tard face au Real Madrid, mais n'avait rien pu faire pour empêcher le sacre des joueurs de Zinédine Zidane (4-1).Ce jeudi, il s'est laissé aller àArrivé en juillet 2009 au sein du club merengue en provenance de l'Olympique Lyonnais pour une somme de 35 millions d'euros - et six de bonus liés aux performances - Benzema n'avait pas véritablement su convaincre pour sa découverte de la Liga, étant parfois relégué sur le banc par son entraîneur d'alors, Manuel Pellegrini, au profit de Gonzalo Higuain. Benzema n'avait disputé que 27 matchs de Liga en faveur du Real.