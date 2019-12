Juventus : Trois mois d'absence pour Khedira

Une deuxième opération en 10 mois pour Khedira

La Juventus de Turin va devoir composer sans son milieu défensif allemand, Sami Khedira, pendant une durée de trois mois minimum. Le club piémontais a révélé cette information à travers un communiqué, suite à l’opération qu’a subie le champion du monde 2014 : « L’intervention « de nettoyage » arthroscopique du genou gauche de Sami Khedira a eu lieu aujourd’hui à Augsbourg, en Allemagne. L'opération, réalisée par le Dr Ulrich Boenisch, en présence du médecin spécialiste Nikos Tzouroudis, est un franc succès et le joueur pourra immédiatement commencer un traitement de rééducation. Le temps de récupération prévu est d'environ trois mois. »La défection de Khedira est une mauvaise nouvelle pour la Vieille Dame. L’ancien joueur du Real Madrid faisait partie des éléments les plus utilisés depuis l’entame de la saison (17 matchs joués toutes compétitions confondues). Et, sur le plan personnel, l’ Allemand revenait bien après avoir souffert d’un problème cardiaque la saison dernière . Le malheur des uns faisant le bonheur des autres,