Atteint d’une pneumonie, Maurizio Sarri ne sera pas sur le banc de la Juventus Turin lors des deux premières journées de Serie A, a indiqué jeudi le club piémontais dans un communiqué. Si les examens médicaux passés par l’entraîneur italien sont plutôt satisfaisants, c’est donc sans lui que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers affronteront Parme et Naples, les 24 et 31 août prochains.