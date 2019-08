Juventus: Sarri atteint d’une pneumonie

La Juventus a annoncé, lundi soir, que son entraîneur Maurizio Sarri souffrait d’une pneumonie.

Le coach de 60 ans était absent lors du dernier match de préparation contre Triestina (0-1) et n’a pas dirigé l’entraînement lundi.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers débutent en Serie A contre Parme, samedi.

Maurizio Sarri was at the JTC today, but was not on the field.



The coach underwent further checks this afternoon ➡️https://t.co/XxXRc1u8Ne pic.twitter.com/Qk5hlokXS6