Cristiano Ronaldo a quitté le mois dernier la Juventus pour retourner à Manchester United. Les sentiments concernant son passage dans le Piémont sont assez mitigés. Il y en a qui mettent en avant son bilan statistique pour arguer sur le fait qu’il a réussi son expérience en Italie, et d’autres soulignent le déclin de la Vieille Dame sur la période en question pour évoquer son impact insuffisant. Un certain Paulo Futre a été prié de donner son avis sur le sujet. En tant que Portugais, ce dernier s’est naturellement rangé dans le camp de ceux qui défendent CR7. Pour lui, ce n’est pas son compatriote qui n’a pas été à la hauteur du défi, mais ceux qui l’entouraient sur le terrain.

« Ronaldo a toujours fait son devoir »

« C'est facile de blâmer Cristiano, mais au cours des deux années précédentes, lors des matchs où ils étaient éliminés contre l'Ajax et contre Lyon, il avait marqué, faisant son devoir à chaque fois, a souligné l’ex-star lusitanienne lors d’une intervention pour la fan page de Milan. Ce sont ses coéquipiers qui l'ont trahi. La première année à la Juve, il avait également marqué un triplé contre l'Atletico, renversant le déroulement de cette double confrontation. Mais le blâmer est simple, comme cela s'est produit avec Messi à Barcelone pour les éliminations contre Rome et Liverpool. »