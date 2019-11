Juventus: Ronaldo touché à un genou

A l'arrêt depuis mercredi et la victoire de la Juventus en Russie, contre le Lokomotiv, en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pourrait manquer le choc de la 12e journée de Serie A contre l’AC Milan, dimanche à Turin (20h45).

"Je ne sais toujours pas pour Ronaldo, a lancé Maurizio Sarri samedi en conférence de presse. Hier, il était avec les kinés et on verra aujourd’hui et demain ce que l’on pourra faire. Je sais que ce n’est pas sérieux, il s’agit d’une petite douleur à un genou qui le gêne durant les matches".

"CR7", âgé de 34 ans, a déjà manqué deux matches de championnat cette saison. Il en est à 6 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues.