Andrea Pirlo a réussi dimanche soir son premier examen en tant qu’entraineur de la Juventus. L’ancien international italien a guidé les siens vers la victoire contre la Sampdoria (3-0), en ouverture de la Serie A. Une rencontre durant laquelle Cristiano Ronaldo a été très en vue. L’attaquant portugais a déjà retrouvé toutes ses sensations, frappant sept fois vers les buts adverses et trouvant la faille à une reprise en fin de rencontre.

Ronaldo trouve enfin la faille et ouvre son compteur ! :





Naturellement, Pirlo s’est dit très satisfait de la prestation de sa star. Il aimerait que le quintuple Ballon d’Or soit aussi frais et actif chaque week-end, mais il sait qu’à trente-cinq ans ce n’est plus possible. Et c’est pourquoi il envisage de le faire reposer le plus possible lors des matches à moindre enjeu. « Nous réfléchissons à [comment utiliser Ronaldo] et en avons discuté », a déclaré le jeune coach à Sky Sport Italia après le match. « Il n’est pas encore fatigué, car nous venons juste de commencer, mais lorsque nous aborderons des matches moins importants, nous essaierons de lui donner du repos. »

« Cristiano Ronaldo sait quand il doit se reposer »



Il fut un temps où Ronaldo rechignait à s’asseoir sur le banc. Avec le côté compétitif qui l’anime, il voulait participer à l’intégralité des rencontres des siens. Pirlo le sait, mais il souligne aussi la maturité dont son leader fait désormais preuve. « C’est un gars très intelligent qui connaît très bien son corps, donc il sait quand il est temps de se reposer ou d’aller plus loin. Le moment où il jouera dépend de lui », a-t-il confié. Pour rappel, la saison dernière, Ronaldo a participé à 46 des 52 rencontres de sa formation bianconera. Il avait le deuxième temps de jeu le plus important de l’équipe derrière celui de Leonardo Bonucci.