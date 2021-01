Juventus : Pirlo toujours fan de Rabiot

Dernier club invaincu au sein des cinq principaux championnats européens, l’AC Milan est tombé mercredi soir sur sa pelouse face à la Juventus (1-3). Une Vieille Dame qui remonte à au quatrième rang du classement, à sept longueurs de son adversaire du soir, toujours leader, mais avec un match un moins. Et ce choc a vu le retour d’Adrien Rabiot, absent lors des deux derniers matchs des Turinois, dont les dirigeants n’avaient pas voulu prendre de risque suite à la décision d’annuler la victoire de la Juve sur tapis vert contre Naples, un match pour lequel le milieu de terrain français était initialement suspendu.

Pirlo : "Il ne mesure pas tout son potentiel"



A San Siro, il a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est montré plus à l’aise que son équipier de l'entrejeu Rodrigo Bentancur, très fébrile et qu’Andrea Pirlo a fini par sortir en deuxième période. Un entraîneur piémontais qui s’est encore montré élogieux à l’encontre de l’ancien Parisien à l’issue du match. "Il revenait de deux matches de suspension, il était donc frais, il avait envie de jouer. Il est capable dans ces conditions de faire ces matchs, de faire de grandes courses. Lui-même ne mesure pas encore ce qu'il peut faire, tout son potentiel. On essaie donc de le faire progresser match après match", a-t-il ainsi expliqué.

Deschamps est aussi fan

"Il n’a pas de limites, c’est un joueur complet. Adrien à une telle qualité technique, une telle capacité à se projeter vers l’avant, une telle intelligence de jeu…"



Le mois dernier, déjà, Pirlo avait encensé l’ex-Parisien, qui "peut vraiment devenir un très grand milieu de terrain au niveau mondial", selon lui. "C’est un bon garçon mais surtout un grand travailleur, qui a envie de s'améliorer et qui a de grandes marges de progression." Des déclarations qui rejoignent celles de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore a rappelé l’été dernier Rabiot après deux ans d’absence, et avait souligné tout son apport après son match référence en Bleu, en novembre lors de la victoire au Portugal en Ligue des nations. "Il n’a pas de limites, c’est un joueur complet. Adrien à une telle qualité technique, une telle capacité à se projeter vers l’avant, une telle intelligence de jeu…", s’était ainsi enthousiasmé "DD". Et ce n’est donc pas forcément mauvais signe quand reçoit des compliments de son entraîneur en club et de son sélectionneur, alors que se profilent des échéances comme la Ligue des champions, avec un 8e de finale contre Porto, et le championnat d’Europe en fin de saison...

La Juve fait tomber l'invincible Milan :