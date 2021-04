Le fiasco retentissant de la Super Ligue n'a pas fini de faire parler de lui. Alors que l'UEFA menace la Juve et le Real Madrid, qui persistent et signent dans leur projet, de mille maux, le coach turinois Andrea Pirlo ne redoute pas l'organisme européen. Sondé sur une éventuelle privation de Ligue des Champions à cause d'une sanction administrative, le champion du monde 2006 ne se dit pas inquiet : "Non, nous n'avons pas peur d'être exclus. C'est notre métier et nous sommes convaincus que nous pouvons terminer la saison en atteignant nos objectifs. Nous sommes confiants quant à nos objectifs et sur ce que l'UEFA décidera plus tard. "

"Nous sommes confiants"

Pirlo a ensuite évoqué l'importance du match contre la Fiorentina. "Nous avançons ensemble pour atteindre notre objectif. La Fiorentina se bat pour ne pas être reléguée, mais souvenons-nous du match aller. Nous avons un grand esprit de revanche, la Fiorentina est un adversaire historique; ce sera un bon match. Notre objectif est de nous qualifier pour la Ligue des Champions. Nous savons ce que nous devons faire. Demain nous irons à Florence pour remporter 3 points", a-t-il ajouté en conférence de presse.