A mesure que la fin de la saison approche, les rumeurs concernant un changement de coach à la Juventus s’intensifient. Cette semaine, les médias italiens ont même imaginé un retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame après que ce dernier ait été vu en compagnie d’Andrea Agnelli, le président du club.

Pirlo a le soutien de son entourage



Ces bruits de coulisses ne sont pas de nature à rassurer Andrea Pirlo, l’actuel occupant du poste. Pourtant, ce dernier ne s’en inquiète pas. Et pour ce qui est de la fameuse réunion, il a son explication : « J'ai été averti par le président Agnelli en personne qu'il avait rencontré Allegri. Le football est une chose, l'amitié en est une autre ».



Le champion du monde 2006 est donc serein par rapport à son job. Il est même convaincu de n’avoir aucune raison de trembler, vu que ses troupes restent à fond derrière lui. "Je ressens leur confiance, a-t-il clamé avant le match en retard du championnat contre Naples. Je suis toujours en contact avec eux, j'aime parler avant et après l'entraînement et ils me donnent une grande confiance dans le travail que nous faisons. Les joueurs sont revanchards".