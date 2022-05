Le deuxième passage de Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus risque d’être moins long que le premier. Le technicien toscan a échoué dans sa mission qui était de redonner des couleurs à la Vieille Dame, avec une première saison blanche pour le club, depuis onze ans. De plus, sa relation avec Pavel Nedved, le vice-président du club, s’est sérieusement détériorée.

Nedved sort de ses gonds

Le quotidien Corriera della Serra rapporte qu’il y a eu une discussion houleuse entre le coach bianconero et l’ancien Ballon d’Or tchèque à la suite du revers concédé en finale de la Coupe d’Italie. Ce dernier aurait reproché à l’entraineur certains des choix qu’il a effectués durant cette rencontre, et qui, selon lui, ont causé la défaite. Déjà très remonté pendant la partie et expulsé par l’arbitre en prolongation, Allegri a peu goûté cette ingérence dans son travail.



Nedved s’en est également pris aux joueurs. Après avoir pénétré le vestiaire, il a poussé une grosse soufflante, leur reprochant notamment leur attitude. Le fait que l’équipe ait laissé échapper le trophée alors qu’il restait dix minutes à jouer dans le temps règlementaire ne lui a pas du tout plu. Quand bien même il y a eu des décisions d’arbitrage discutables, comme les deux pénalties accordés à la formation milanaise.