Juventus: Khedira opéré avec succès

Comme annoncé par la presse locale mardi, Sami Khedira a subi ce mercredi une petite intervention chirurgicale dans le but d'enrayer une arythmie cardiaque. Et la Juventus Turin a communiqué ce mercredi au sujet de son milieu de terrain défensif allemand. Le champion du monde 2014 est donc débarrassé d'un "foyer auriculaire arythmogène" et pourra reprendre une activité physique conforme à la pratique du sport de haut niveau d'ici un mois environ.

L'ancien Merengue manquera notamment le choc de la 26e journée de Serie A sur la pelouse de Naples le dimanche 3 mars, mais aussi le huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid le 12.