Juventus: Gullit met en garde De Ligt

Auteur d'une première prestation difficile sous le maillot de la Juventus, face à Naples (4-3), Matthijs de Ligt a reçu ses premières critiques venant des supporters turinois. Ruud Gullit, illustre joueur néerlandais, a mis en garde son cadet, notamment sur la différence de pression entre son ancien club, l'Ajax, et la Juventus.

"Il y a beaucoup plus de pression à la Juventus qu'à l'Ajax. Gagner, c'est normal là-bas, peu importe la compétition. Vous devez simplement gagner, et bien sûr, la Ligue des champions est un objectif. C'est ça faire partie de la Juventus", a-t-il expliqué dans les colonnes du Guardian. "Matthijs doit accepter les critiques et continuer sa route. Il a déjà prouvé sa valeur, il a les qualités pour jouer au top niveau mondial."

Acheté 75 millions d'euros par la Juventus, De Ligt va jouer un rôle important dans la saison de la Juventus, notamment après la rupture des ligaments croisés du genou de Chiellini.