Juventus are close to complete the agreement with Paulo Dybala over new contract. “We’re negotiating in the right way - we feel close, optimistic”, Juventus vice president Nedved confirmed. ⚪️🇦🇷 #Juventus #Dybala

Juventus are also negotiating to extend Juan Cuadrado’s contract.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2021

Accord imminent entre la Juve et Dybala ?

Après la perte du titre en Serie A pour la première fois depuis 2010-11 et le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus est en pleine reconstruction. Les dirigeants turinois veulent désormais se reprendre et reconquérir le championnat d'Italie avec un effectif plus jeune, à l'image des recrues Manuel Locatelli, Moise Kean, Weston McKennie, Kaio Jorge ou encore Mohamed Ihattaren. Mais en l'absence du Portugais, c'est offensivement que la Vieille Dame va devoir s’améliorer et c'est pour cela les dirigeants comptent bien sur Paulo Dybala pour prendre le relais du quintuple Ballon d'Or. Arrivé en 2015 du côté de Turin en provenance de Palerme, l'Argentin, lui qui aura tout connu avec son club et a dépassé les 100 buts avec la Juve cette saison, est de retour au plus haut niveau après une dernière saison compliquée, qui fut marquée par les blessures.Rayonnant lors de son association avec Cristiano Ronaldo sous les ordres de Maurizio Sarri, « la Joya » aura connu ses meilleurs moments sous les ordres de Massimiliano Allegri, un entraîneur qui l'a recruté, lui a fait confiance du côté de Turin et qu'il retrouve cette saison. Ce dernier veut d'ailleurs le conserver à tout prix, c'est pourquoi ses dirigeants veulent le prolonger depuis déjà quelque temps, alors que le contrat de Dybala expire en juin prochain. De ce fait, ce dernier devrait bientôt continuer l'aventure du côté de l'Allianz Stadium. C'est en tout cas ce qu'annonce le journaliste italien Fabrizio Romano sur Twitter, selon lui la Juventus est sur le point de conclure un accord avec l'Argentin pour un nouveau contrat. Pavel Nedved, le vice-président du club, a déclaré à ce propos : "Nous négocions de la bonne manière. Nous nous sentons proches d'un accord, on est optimiste." Une nouvelle qui devrait ravir les fans du club le plus titré d'Italie, eux qui ne sont actuellement que 13emes après 5 journées de Serie A.