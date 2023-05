Juventus de Turin : le ras-le-bol d'Allegri après le nouveau retrait de points infligé à la Vieille Dame

La Juventus de Turin a été de nouveau sanctionné d'un retrait de points et cette fois-ci, il est officiel. Ainsi, le club turinois a écopé de dix points de retrait de la part du procureur de la Fédération italienne. Ce dernier avait réclamé onze points de retrait mais la sanction a finalement été de dix. Cela a donc détruit les derniers espoirs d'une qualification en Ligue des Champions pour la Juventus de Turin, passé de la deuxième place à la septième place avant son match face à Empoli. Un match lourdement perdu sur le score de 4 buts à 1. Sauf qu'après la rencontre, Massimiliano Allegri a pris la parole pour exprimer son ras-le-bol au sujet de cette sanction, assurant ne pas en vouloir à ses hommes et que la situation pour la Vieille Dame était un supplice.

Le coup de gueule d'Allegri

"Qu'ils décident où la Juve doit être et nous le disent, c'est un supplice, un manque de respect pour ceux qui travaillent, les joueurs, les entraîneurs. C'est incroyable. Ça suffit", a confié le coach turinois au micro de DAZN après cette rencontre face à Empoli. Il a poursuivi son coup de gueule, confiant qu'il va falloir du repos à ses joueurs avant d'aborder au mieux le choc face au Milan AC lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. "Sur le terrain, la Juve reste deuxième, cela doit rester clair (...). Ensuite, ce soir, on pouvait faire mieux, mais les conditions étaient particulières. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Je peux vous assurer que ce n'était pas une situation facile pour eux (...). C'est une situation anormale, surréaliste, mais ils ont fait le maximum. Un quart d'heure avant le match, on était deuxième au classement, et puis on s'est retrouvé avec 59 points (7e). J'accepte toutes les critiques, mais c'est une chose de jouer un match en tant que deuxième, avec cinq points d'avance sur l'AC Milan qui était 5e, et une autre quand tu dois gagner, encore courir derrière. C'est normal de s'être écroulés mentalement, il faut se reposer un jour ou deux, sinon, contre Milan, ce sera plus dur que jamais."