Juventus de Turin : Conte ne reviendra pas, l'Italien va prendre une année sabbatique

Antonio Conte ne fera pas son retour à la Juventus de Turin dans les prochains mois. Parti de Tottenham la semaine dernière, le technicien italien de 53 ans était évoqué du côté de la Vieille Dame en cas de départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. Bien que les nouveaux dirigeants de la Juve soient très satisfaits du travail d'Allegri, ce dernier pourrait décider de s'en aller au mercato d'été et Conte aurait pu revenir dans le Piémont. Mais il n'en sera rien car l'ancien coach de Chelsea ou encore de l'Inter Milan ne devrait entraîner aucune équipe lors des prochains mois. Il se trouve que Conte va prendre une année sabbatique.

L'ancien sélectionneur de l'Italie souhaiterait ainsi pouvoir se ressourcer avec ses proches lors des prochains mois et ainsi retrouver de l'énergie, lui dont les dernières saisons n'ont pas été simples. Revenu vivre dans le Piémont après avoir quitté son poste dans le nord de Londres, Conte a pu retrouver sa femme Elizabetta et sa fille Victoria. D'après Tuttosport, Antonio Conte ne devrait pas revenir sur le banc des Bianconeri. Ses proches auraient laissé entendre que le coach de 53 ans se dirigerait vers une longue pause loin des terrains. Il pourrait prendre une année sabbatique afin de se ressourcer en famille, lui qui a notamment été marqué par les décès de son ami Gian Piero Ventrone (62 ans), préparateur physique des Spurs. Le décès de Gianluca Vialli (58 ans), son ancien coéquipier à la Juve et en équipe d’Italie, a aussi été un coup dur pour le coach de 53 ans. Opéré afin de se faire retirer la vésicule biliaire après avoir ressenti des douleurs abdominales aigües en février dernier, Conte souhaiterait donc maintenant se ressourcer loin du monde du ballon rond.