Gianluigi Buffon a fêté ses 42 ans en début d'année, mais ne veut pas entendre parler de retraite pour autant. Dans une vidéo publiée sur YouTube depuis son domicile (confinement oblige), le portier de la Juve fait le point. Lui qui a joué 8 matches en tout cette saison à la Juve (sept de championnat, un de C1) :

"Du respect pour mes rêves d'enfant"



"Il y a deux ans, j'ai presque failli arrêter. Ensuite, le PSG est arrivé et je joue toujours parce que je me sens bien et parce que j'ai du respect pour les rêves de Gigi enfant. Si, à l'âge de sept ou huit ans, on m'avait dit que j'allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j'aurais été excité et j'aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant", a déclaré le portier italien.