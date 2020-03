Malgré le drame vécu par l'Italie suite à l'épidémie de coronavirus, Gianluigi Buffon reste positif. Le gardien emblématique de la Juventus a livré son témoignage sur le confinement pour la chaîne YouTube du club. "Je m’épanouis dans ces circonstances. Ma conscience me permet de ne pas me sentir mal. L’être humain s’habitue facilement au changement. Après trois jours avec ma femme et mes enfants à la maison, j’ai trouvé ma place et je vais bien. J’essaie également de me mettre aux fourneaux, et je me débrouille (rires). Nous nous unissons en tant que peuple. Ma situation économique me facilite les choses, même si je ne travaille pas pendant trente jours, j’ai une maison avec un jardin, donc la quarantaine forcée n’est pas si mauvaise pour moi".

Confinement : Buffon n'oublie pas les personnes qui sont dans des conditions difficiles



L'ancien portier du Paris Saint-Germain fait preuve également d'empathie pour les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions. "Pour ceux qui vivent en appartement, c’est compliqué et je le comprends. Pour nous c’est aussi agréable de vivre dans une situation différente de d’habitude, a-t-il poursuivi en faisant référence à la routine des footballeurs.. Nous sommes habitués à ne pas avoir le temps de penser, de réfléchir, et à dépenser notre énergie au boulot et derrière le reste."